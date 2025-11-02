Pensioni di novembre in pagamento a partire da lunedì 3

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.È possibile ritirare la pensione nei 141 uffici postali della provincia di Chieti e nei 116 Atm Postamat per i possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay evolution. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

