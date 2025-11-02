Il portaspazzolino rappresenta uno degli oggetti più trascurati durante le pulizie domestiche, eppure ospita una quantità sorprendente di microrganismi potenzialmente dannosi. Posizionato nel bagno, ambiente caratterizzato da elevata umidità e temperatura, questo accessorio quotidiano diventa un terreno fertile per la proliferazione batterica. L’umidità residua che si accumula sul fondo, la vicinanza al lavabo e i residui di dentifricio creano le condizioni ideali per lo sviluppo di colonie microbiche che possono compromettere l’igiene orale e la salute generale. Studi recenti hanno dimostrato una realtà preoccupante: anche dopo un lavaggio superficiale con acqua e sapone, il portaspazzolino continua a ospitare microrganismi dannosi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Pensi che il tuo portaspazzolino sia al sicuro? Non è così