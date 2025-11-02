Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 380 cicloamatori appassionati di mountain bike al via, a Fontanelice il 9 novembre tornerà la ‘ Pedalata per la Ricerca ’ a sostegno delle attività della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata in sinergia dalla delegazione di Imola e della Romagna della Ffc, Uisp e Imola Bike con il patrocinio del municipio di Fontanelice. Ritrovo domenicale per le iscrizioni fissato presso ‘E Capanò’ in via VIII Dicembre dalle 7.30 alle 9.30. E anche questa volta, i partecipanti potranno scegliere tra due differenti percorsi da 25 e 35 chilometri di lunghezza ricavati tra i sentieri e i boschi della vallata del Santerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedalata per la ricerca. Cicloamatori sui sentieri contro la fibrosi cistica