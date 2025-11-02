Pechino fa la faccia buona sui chip

Laverita.info | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xi Jinping pronto a esentare dal divieto di export verso l’Europa alcuni ordini di semiconduttori Nexperia. Una boccata d’ossigeno per la filiera dell’auto in grave crisi di forniture. 🔗 Leggi su Laverita.info

pechino fa la faccia buona sui chip

© Laverita.info - Pechino fa la faccia buona sui chip

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Pechino Fa Faccia Buona