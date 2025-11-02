Pd battaglia per il nuovo segretario Massimo Paradisi rompe gli indugi | Ci sono superiamo le cordate
Si infiamma il dibattito sul futuro segretario provinciale del Partito Democratico. Massimo Paradisi rompe gli indugi e si mette a disposizione. Paradisi, perché il partito dovrebbe scegliere lei come segretario? "Ho sempre vissuto l’esperienza di Partito come un servizio, come iscritto e volontario ma anche come sindaco. Oggi, quella comunità vive un momento difficile e, se mi venisse chiesta disponibilità a dare una mano, anche in prima persona, non potrei certo voltarle le spalle. C’è un però." Quale? "Prima che una guida va identificata la rotta e per farlo serve coltivare dialogo e confronto veri, che si fondino sulla politica, che allontanino i personalismi e siano capaci di valorizzare le nostre diverse sensibilità e dare protagonismo ai territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Unisciti alla battaglia! Equipaggiati con il nuovo PC Corsair Cruiser iCUE Pro e tuffati nell’azione con grafica di livello superiore Ordina ora e ricevilo il giorno dopo ? https://pcspeciali.st/3JopE1i Vai su Facebook
Canosa di Puglia, inaugurato il comitato elettorale di Domenico De Santis (PD): “Qui ci aspetta una grande battaglia politica” - È quello che ha annunciato il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, candidato al ... Da corriereofanto.it
Crisi elettorale, il segretario del Pd di Fano dimissionario: «Occorre un rinnovamento». Assemblea fredda sulla scelta - FANO Nel giorno in cui il governatore Acquaroli ha presentato la nuova giunta regionle, il Pd di Fano ha organizzato nel centro civico di Gimarra un’assemblea aperta, invitando ... Lo riporta msn.com
Segreteria Pd, la battaglia tra vecchi e nuovi finisce in Gloria - Fabio Galli stoppato per il doppio incarico Largo ai giovani nel Pd, ma se alle spalle ci sono i ‘vecchi’. Si legge su ilrestodelcarlino.it