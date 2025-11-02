Pd battaglia per il nuovo segretario Massimo Paradisi rompe gli indugi | Ci sono superiamo le cordate

Si infiamma il dibattito sul futuro segretario provinciale del Partito Democratico. Massimo Paradisi rompe gli indugi e si mette a disposizione. Paradisi, perché il partito dovrebbe scegliere lei come segretario? "Ho sempre vissuto l’esperienza di Partito come un servizio, come iscritto e volontario ma anche come sindaco. Oggi, quella comunità vive un momento difficile e, se mi venisse chiesta disponibilità a dare una mano, anche in prima persona, non potrei certo voltarle le spalle. C’è un però." Quale? "Prima che una guida va identificata la rotta e per farlo serve coltivare dialogo e confronto veri, che si fondino sulla politica, che allontanino i personalismi e siano capaci di valorizzare le nostre diverse sensibilità e dare protagonismo ai territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

