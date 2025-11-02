PC DualSenseY v2 48 | L’Alternativa Gratuita e Potente per il Tuo Controller PS5 Si Aggiorna
Se possiedi un controller DualSense della PS5 e vuoi usarlo al massimo sul tuo PC, probabilmente conosci già le opzioni a pagamento. Ma oggi parliamo di un’alternativa completamente gratuita, open-source e ricca di funzionalità che continua a migliorare: DualSenseY v2. La versione più recente, la release 48, è uscita poche ore fa e porta con sé una lista impressionante di miglioramenti, incluso il ritorno di una lingua molto richiesta: il polacco. Cos’è DualSenseY?. DualSenseY è un programma semplice e leggero progettato specificatamente per i controller DualSense e DualShock 4. È nato come progetto hobbistico ma si è evoluto in uno strumento robusto che combina potenza e semplicità, permettendoti di sfruttare funzioni uniche del tuo controller su Windows. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
