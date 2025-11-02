Pazienti senza medico di base Le visite alla Casa di Comunità
Sos medico di base, l’ultima uscita di scena a fine settimana, e da martedì l’ambulatorio medico temporaneo "raddoppia" l’utenza. Già attivato alla Casa di comunità all’ex Serbelloni in ottobre, a seguito del pensionamento di un medico storico, dalla settimana entrante accoglierà anche i pazienti della dottoressa Lioubov Chapovalenko, che ha interrotto l’attività nel suo ambulatorio di vicolo Corridoni il 31 ottobre. Quasi tremila i cittadini rimasti senza "camice di riferimento". I disagi conseguenti. Come le polemiche del caso. La notizia della cessazione d’attività della dottoressa è arrivata l’altro giorno, comunicata verbalmente ai pazienti e circolata con passaparola sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
In pensione lo storico medico di base, 1.800 pazienti senza assistenza Molto probabile l'apertura dell’Ascot con diversi turni alla settimana - facebook.com Vai su Facebook
Lentiai, 1.200 cittadini senza medico di base. L'Ulss si arrende: servizio temporaneo solo su prenotazione. L'ira dei pazienti - Dieci mesi fa il pensionamento dello storico medico di base di Lentiai. Secondo ilgazzettino.it
Oltre 17 mila cittadini senza medico di base in provincia di Varese. Nei prossimi mesi 39 curanti potrebbero lasciare - 500 pazienti in carico e il numero di uscite fino a fine 2026 rischia di aggravare la situazione della sanità territoriale ... Si legge su varesenews.it
Pazienti senza medico di base a Bevilacqua: l'Ulss 9 annuncia l'attivazione del Servizio medico distrettuale - La Ulss 9 Scaligera attiva un presidio temporaneo per garantire assistenza ai cittadini rimasti senza medico di base ... veronasera.it scrive