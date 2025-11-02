Sos medico di base, l’ultima uscita di scena a fine settimana, e da martedì l’ambulatorio medico temporaneo "raddoppia" l’utenza. Già attivato alla Casa di comunità all’ex Serbelloni in ottobre, a seguito del pensionamento di un medico storico, dalla settimana entrante accoglierà anche i pazienti della dottoressa Lioubov Chapovalenko, che ha interrotto l’attività nel suo ambulatorio di vicolo Corridoni il 31 ottobre. Quasi tremila i cittadini rimasti senza "camice di riferimento". I disagi conseguenti. Come le polemiche del caso. La notizia della cessazione d’attività della dottoressa è arrivata l’altro giorno, comunicata verbalmente ai pazienti e circolata con passaparola sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pazienti senza medico di base. Le visite alla Casa di Comunità