Pavimento pelvico perché allenarlo è essenziale

D i solito, si scopre cosa sia il pavimento pelvico, dove si trovi e perché sia importante per il benessere, quando smette di funzionare bene e inizia a procurare fastidi imbarazzanti, come la perdita involontaria di qualche goccia di “pipì”, dolori durante i rapporti sessuali e difficoltà a raggiungere l’orgasmo. Perché il pavimento pelvico è fondamentale per il benessere femminile X Leggi anche › Pavimento pelvico in salute: un laboratorio gratuito online aperto a tutti Perché allenare il pavimento pelvico è essenziale. Strutturato a forma di imbuto, composto da muscoli, legamenti e tessuti, questo distretto muscolare si estende dal pube all’ano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pavimento pelvico, perché allenarlo è essenziale

