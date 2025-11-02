Pavia nel Famedio vengono scolpiti quattro nuovi nomi Chi sono e perché vengono omaggiati
Pavia, 2 novembre 2025 – I nomi di quattro persone che hanno lasciato un segno nella comunità saranno scolpiti stamattina sulle lapidi del Famedio. Le personalità sono state selezionate attraverso le candidature presentate dai cittadini. Quindici i nomi proposti e quatto coloro che sono stati selezionati: Emilio Gabba docente universitario candidato da Fabio Gasti, lo scultore Carlo Mo proposto da Pierangelo Sacchi per le diverse opere d’arte che ha lasciato a Pavia, Maria Martinetti, fondatrice della Lega del bene candidata da Vincenzo Pedrazzini e Iolanda Nanni, deputata del Movimento 5 stelle che si è impegnata per i tanti pendolari pavesi proposta da Aldo Longo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
