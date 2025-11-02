Pavia aggredito da gruppo di ragazzi in piazza Duomo | 65enne spintonato a terra batte la testa e rimedia un trauma cranico

Pavia, 2 novembre 2025 – È stato spintonato a terra da un gruppo di ragazzi che non lo facevano passare con l'auto in piazza del Duomo. L'uomo, medico 65enne residente proprio in quel quadrante del centro storico e autorizzato al transito nella Ztl, stava tornando a casa, verso le 21.30 di mercoledì, tradizionale serata della movida universitaria. Il gruppo di ragazzi stazionava nella piazza, all'incrocio con via Teodolinda, ingombrando il passaggio all'auto del 65enne, che dopo non essere riuscito a farsi largo abbassando il finestrino e dicendo di spostarsi, è sceso dalla vettura per chiedere con più insistenza ai giovani di farsi da parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

