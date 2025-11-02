Paura sulla Maza | l' auto si ribalta intrappolata una giovane

Erano da poco passate le 5:30 di oggi, domenica 2 novembre, quando sulla strada della Maza che da Nago scende verso Bolognano di Arco, un’auto ha perso il controllo, uscendo di strada in maniera autonoma e ribaltandosi.Nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro, per fortuna. Alla guida. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

