Paura per un bimbo di due anni | viene travolto da una bicicletta e finisce in ospedale

Paura nel centro di Latino dove un bimbo di due anni è stato travolto da una ragazzina in bicicletta. Il piccolo è caduto a terra ed è finito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le offerte da paura sono arrivate! Scopri il volantino di Novembre, valido dal 30/10 al 16/11 Solo per un periodo limitato… non fartele scappare! Sfoglia il volantino www.idealbimbo.it/it/g/volantino.asp #IdealBimbo #PromoBambino #OfferteMamme #Vol - facebook.com Vai su Facebook

Paura in Corso della Repubblica a Latina: bimbo di 2 anni ferito al volto da una bicicletta - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Latina, dove un bambino di appena due anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato urtato da una bicicletta. Scrive latinapress.it

Paura a Berlino, 18enne afferra bimbo di due anni per strada e fugge - Attimi di paura a Berlino: un giovane di 18 anni prende in braccio un bimbo di due anni e fugge. Lo riporta ilmitte.com

Palazzolo sull’Oglio: bimba di 2 anni cade e finisce in gravissime condizioni in ospedale - La bimba di due anni cade e batte la testa mentre gioca con il cugino: ora è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da notizie.it