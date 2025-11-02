Pattugliamenti della polizia a Grammichele | sequestri e patenti ritirate

Cataniatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'attività di pattugliamento è stata eseguita dalla polizia nel territorio del comune di Grammichele per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e la persona.Dal centro alle zone periferiche, i poliziotti del commissariato di pubblica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Pattugliamenti Polizia Grammichele Sequestri