Patto elettorale politico mafioso a Capaccio | l' Antimafia chiude le indagini

Salernotoday.it | 2 nov 2025

La Procura di Salerno ha chiuso le indagini sul presunto sistema di voto di scambio politico-mafioso a Capaccio Paestum. Nove gli indagati, tra cui l’ex sindaco Franco Alfieri (già ai domiciliari), l'imprenditore Roberto Squecco e la moglie Stefania Nobili, il vigile urbano Antonio Bernardi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

