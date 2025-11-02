Pattinaggio di figura | Gilles-Poirier vincono ma non brillano a Skate Canada secondi Reed-Ambrulevicius

La danza sul ghiaccio continua a dare segnali di non facilissima lettura. In occasione di Skate Canada, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, i padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirier si sono imposti come da pronostico, accontentandosi però di un punteggio di poco superiore ai 200 punti e soprattutto distante di sole due lunghezze rispetto ai lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, secondi classificati. Per questa stagione i canadesi, già abbondantemente in testa dopo il segmento breve, hanno rispolverato una danza libera già pattinata per l’annata sportiva 20192020 interpretata su “ Vincent ” di Govardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier vincono ma non brillano a Skate Canada, secondi Reed-Ambrulevicius

Leggi anche questi approfondimenti

Pattinaggio di figura: la terza tappa del Grand Prix si apre con la roveretana grande protagonista di una gara femminile comandata dalla giapponese Chiba. Oggi tocca anche a Nikolaj Memola. - facebook.com Vai su Facebook

Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada - I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si ... Segnala oasport.it

Pattinaggio artistico, menu ricco a Skate Canada: tornano Malinin e Akai, debutto per Gilles-Poirier - Potrebbero arrivare i primi responsi questa settimana al Grand Prix 2025- Come scrive oasport.it

ISU Skate Canada International 2025: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta • Pattinaggio di figura - Il Campione mondiale maschile Ilia Malinin cercherà di mantenere viva la sua serie di vittorie a Saskatoon, dal 31 ottobre al 2 novembre, in occasione dello Skate Canada International 2025. Si legge su olympics.com