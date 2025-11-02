Arriva il primo responso da Skate Canada. E non è responso banale. I padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps hanno infatti vinto la prova riservata alle coppie, mettendo così le mani sulle Finals del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, quest’anno in scena a Nagoya. il team canadese ha letteralmente fatto saltare il banco sul ghiaccio di Saskatoon, approfittando di un mini corto circuito da parte dei grandi favoriti Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, piazzatisi al secondo posto. Ma andiamo con ordine. Gli ex Campioni del Mondo, molto più incisivi in termini di continuità realizzativa rispetto alla stagione passata, si sono resi artefici di un programma pulito, viziato da due sbavature di rilievo; la prima è arrivata nel salchow in parallelo, ruotato doppio, la seconda nel sollevamento del gruppo 3, sporcato da una defaillance del cavaliere in un cambio che ha portato il pannello ad assegnare solo il livello base. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Stellato Dudek-Deschamps vincono Skate Canada e volano in finale, secondi Hase-volodin