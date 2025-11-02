Pattinaggio artistico | Memola sesto a Skate Canada Malinin vince e segna un nuovo record
Lavori in corso per Nikolaj Memola. L’azzurro ha terminato al sesto posto Skate Canada 2025, terzo appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico ancora in fase di svolgimento presso il SaskTel Centre di Saskatoon. Un risultato malgrado alcune indicesioni promettente per l’allievo seguito da mamma Olga Romanova, particolarmente bravo a firmare una seconda parte di free program convincente dal punto di vista tecnico. L’inizio, invece, non è stato dei migliori, complice un atterraggio in avanti con mano sul ghiaccio nel primo elemento, il quadruplo flip (chiamato sottoruotato e con filo d’ingresso non marcato), sbavatura che probabilmente ha portato il nativo di Monza a c ambiare spartito in corsa, eseguendo subito dopo il triplo loop anziché il quadruplo toeloop e ruotando solo di tre giri un lutz singolo, teoricamente pianificato in combinazione con il triplo toeloop. 🔗 Leggi su Oasport.it
