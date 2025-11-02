Ilia Malinin ha dominato lo short program che ha animato la seconda giornata di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il fuoriclasse statunitense ha regalato una prova straripante sul ghiaccio di Saskatoon (Canada), venendo valutato con il punteggio rilevante di 104.84 (59.81 per la parte tecnica e 45.03 per i components). Una prova rimarchevole degna del due volte Campione del Mondo, che ha così infilato il terzo successo stagionale dopo le stoccate firmate al Lombardia Trophy e al GP de France (prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante): Il quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 dicembre) si è distinto sulle note di Dies Irae e The Lost Crown, dimostrando una superiorità schiacciante nei confronti dell’intera concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, Malinin straripante a Skate Canada. Memola chiamato alla rimonta