Pattinaggio artistico | Lara Naki Gutmann quinta a Skate Canada 2025 trionfo per Mone Chiba

Termina al quinto posto la corsa di Lara Naki Gutmann a S kate Canada 2025, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso il SaskTel Centre di Saskatoon. La trentina, terzo dopo il segmento breve, è scivolata di due posizioni per alcune sbavature compiute nel programma libero. Nella fattispecie l’azzurra ha rallentato la sua corsa a causa delle chiamate nel triplo lutz, redarguito con l’assegnazione di sottoruotato nella combinazione inaugurale con il triplo toeloop e di degradato in quello singolo, atterrato con caduta. A questi si aggiungono anche gli arrivi sul quarto nel doppio axel finale e nel triplo salchow inserito nella catena appena citata. 🔗 Leggi su Oasport.it

