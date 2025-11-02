Paternò due giovani arrestati mentre contano denaro e droga in un bar

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrestati due ragazzi di 18 e 20 anni durante un controllo antidroga. Due giovani di Paternò, rispettivamente di 18 e 20 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò. Secondo gli indizi raccolti, da verificare in sede giudiziaria, i due sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo dei Carabinieri. L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio antidroga predisposto dall’Arma. Intorno alle 18,00, i militari hanno notato i due ragazzi a bordo di uno scooter mentre percorrevano via Napoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

