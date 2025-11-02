P assioni, gelosie, rotture dolorose e amori che resistono al tempo: per il mese di novembre abbiamo scelto romanzi che raccontano “la complessità del cuore nei rapporti tra due persone”. In La lettera d’amore di Cathleen Schine, un evento “apparentemente banale” sconvolge la quiete di una libraia e dell’intera cittadina del New England. Margaret Atwood, con La vita prima dell’uomo, ci porta invece dentro “le pieghe della natura umana”, raccontando una crisi in cui “ognuno cerca identità attraverso l’altro”. Libri d’amore: 8 titoli sulle sfaccettature quotidiane X Poi c’è l’amore incrollabile di L’amore ai tempi del colera, “una danza di stile e sensi” firmata García Márquez, e la passione fatale di Anna Karenina, “il picco della perfezione creativa di Tolstoj”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Passioni senza sconti, gelosie, rotture dolorose e amori giovanili che resistono con caparbia ostinazione: la complessità del cuore nei rapporti tra due persone