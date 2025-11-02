Passeggeri accoltellati sul treno verso Londra | 9 feriti gravi due fermati Indaga l’antiterrorismo

Secoloditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King’s Cross. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un “incidente spaventoso”. La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell’attacco. Un testimone: “Pensavo fosse uno scherzo di Halloween”. “Correte, correte, c’è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

passeggeri accoltellati sul treno verso londra 9 feriti gravi due fermati indaga l8217antiterrorismo

© Secoloditalia.it - Passeggeri accoltellati sul treno verso Londra: 9 feriti gravi, due fermati. Indaga l’antiterrorismo

Leggi anche questi approfondimenti

passeggeri accoltellati treno verso“Correte, accoltellano tutti”. Assalto al treno, cosa è successo in Inghilterra: 9 feriti in pericolo di vita - Le testimonianze choc sul convoglio che da Doncaster era diretto a King’s Cross: “C’era sangue ovunque” ... Si legge su quotidiano.net

passeggeri accoltellati treno versoInghilterra, sangue sul treno: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi - Terrore e sangue a bordo di un treno delle ferrovie inglesi. unionesarda.it scrive

passeggeri accoltellati treno versoAssalto a un treno in Inghilterra, 10 accoltellati - ROMA Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Segnala corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggeri Accoltellati Treno Verso