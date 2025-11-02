Passeggeri accoltellati sul treno verso Londra | 9 feriti gravi due fermati Indaga l’antiterrorismo

Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King’s Cross. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un “incidente spaventoso”. La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell’attacco. Un testimone: “Pensavo fosse uno scherzo di Halloween”. “Correte, correte, c’è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

