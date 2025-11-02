Passeggeri accoltellati su un treno per Londra | almeno 10 feriti 9 sono gravi Il testimone | Pensavo a uno scherzo di Halloween c' era sangue ovunque
Paura sui binari in Inghilterra: dieci persone sono rimaste ferite, nove delle quali in condizioni gravissime, dopo un accoltellamento avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno: almeno 10 feriti in ospedale, 9 sono gravi
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna.
Assalto sul treno vicino Cambridge, dieci passeggeri accoltellati: due arrestati, ipotesi terrorismo - Urla nei corridoi, sangue sui sedili, panico nei vagoni e un treno costretto a fermarsi nel mezzo della campagna inglese.
Passeggeri accoltellati su un treno in Gran Bretagna - su un convoglio fermo alla stazione di Huntigdon, nel Cambridgeshire.