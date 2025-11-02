Pasolini | Procaccini ' nel Pantheon degli italiani che hanno reso grande la nazione'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "50 anni fa veniva ucciso Pierpaolo Pasolini. La sua figura intellettuale è enorme e oltrepassa i confini nazionali. Poeta, regista, scrittore, giornalista. Portatore di un'identità rurale che aveva in sé una religiosità laica. Anticipatore dei rischi del degrado consumistico, criticò aspramente la suddivisione categoriale, l'antifascismo di maniera che a suo dire rafforzava solo il potere dominante". Lo scrive sulle sue pagine social l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. "La difesa del proletariato lo portò a schierarsi a favore dei poliziotti di Valle Giulia definiti i veri figli del popolo.

