Pasolini | il delitto e le ore aretine Ucciso 50 anni fa amava la città Davoli | L’ho scoperta grazie a lui
"Poiché i ferri e i pali dei palchi per il palio fanno della piazza quasi una gabbia, eccolo brulicante saltellare, con un sussurro che nella sera impazza, quel disperato stuolo d’uccellini". La gabbia era piazza Grande, raccontata in quell’intrico di impalcature che precede la Giostra. E la firma era quella di Pier Paolo Pasolini. Scrittore e regista, innamorato della nostra città. E dove con ogni probabilità avrebbe cenato anche pochi giorni prima di essere ucciso e proprio con quel Renato Pelosi che ne avrebbe con violenza fermato la vita. Cinquant’anni fa, il 2 novembre del 1975. Una furia di sangue, sul litorale di Ostia, dietro la quale fai fatica a ritrovare la quieta tranquillità di piazza Grande o dell’allora caserma Cadorna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Sono passati 50 anni dal massacro dell’Idroscalo di Ostia. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 veniva barbaramente ucciso Pier Paolo Pasolini — scrittore, poeta, regista e coscienza critica del Novecento italiano. Un delitto senza verità, con esecutori e ma Vai su Facebook
Pasolini, le rivelazioni di Simona Zecchi sul delitto - "La verità ha un suono speciale", scriveva Pier Paolo Pasolini nel settembre 1975, poche settimane prim ... Da ansa.it
Pasolini: 50 anni senza il poeta, il delitto che continua a interrogare l'Italia - A mezzo secolo dalla notte del 2 novembre 1975, la sua morte rimane una ferita aperta nella coscienza nazionale ... Come scrive msn.com
Pasolini, la lunga notte dell’idroscalo: i misteri sull’omicidio del poeta 50 anni dopo | L’estratto del libro - Un nuovo libro ricostruisce il delitto Pasolini, collegandolo agli anni di piombo e alla strage di Piazza Fontana ... Da ilfattoquotidiano.it