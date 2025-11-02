Pasolini | il delitto e le ore aretine Ucciso 50 anni fa amava la città Davoli | L’ho scoperta grazie a lui

"Poiché i ferri e i pali dei palchi per il palio fanno della piazza quasi una gabbia, eccolo brulicante saltellare, con un sussurro che nella sera impazza, quel disperato stuolo d’uccellini". La gabbia era piazza Grande, raccontata in quell’intrico di impalcature che precede la Giostra. E la firma era quella di Pier Paolo Pasolini. Scrittore e regista, innamorato della nostra città. E dove con ogni probabilità avrebbe cenato anche pochi giorni prima di essere ucciso e proprio con quel Renato Pelosi che ne avrebbe con violenza fermato la vita. Cinquant’anni fa, il 2 novembre del 1975. Una furia di sangue, sul litorale di Ostia, dietro la quale fai fatica a ritrovare la quieta tranquillità di piazza Grande o dell’allora caserma Cadorna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

