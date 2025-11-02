Partite truccate scoppia lo scandalo nel campionato italiano
Ancora una volta, purtroppo, nel calcio italiano siamo chiamati a parlare delle partite truccate: a cosa ci riferiamo nello specifico. Quando parliamo di calcioscommesse, facciamo riferimento a qualcosa di veramente scandaloso. Specialmente quando a muoversi in questo senso sono gli addetti ai lavori, tutto quanto può prendere una piega decisamente più ombrosa e allarmante. Purtroppo, però, è successo ancora una volta in Italia. Evidentemente, questo genere di scandalo attecchisce particolarmente all’interno del nostro paese, il che ci fa provare sensazioni ancora più negative e disturbanti, considerando che quando accadono queste cose a pagarne le conseguenze sono principalmente gli appassionati e più in generale gli amanti del calcio pulito, addetti ai lavori compresi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
