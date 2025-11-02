Partita speciale Vogliamo continuità

"É una partita speciale. Perché è un derby, perché affrontiamo una squadra forte che non ha una ma due rose e perché vogliamo dare continuità alla bella vittoria di Carpi". Mister Domenico Di Carlo suona la carica alla vigilia del derby che oggi, con fischio di inizio alle 14,30, vedrà il suo Gubbio sfidare la Ternana che precede di due lunghezze i rossoblù. Un Gubbio rigenerato dal 3-0 di Carpi, che adesso vuole ritrovare quella vittoria al Barbetti che manca dal 21 settembre contro il Bra. "É passato troppo tempo – sottolinea Di Carlo – e tornare al successo in una gara come questa sarebbe il regalo migliore che potremmo fare ai nostri tifosi". 🔗 Leggi su Lanazione.it