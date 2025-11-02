Parte l' attività del nuovo ambulatorio infermieristico | Accesso più semplice ai servizi per i pazienti
A partire da lunedì 3 novembre verrà attivato il nuovo Ambulatorio Infermieristico Territoriale, in grado di accogliere l’utenza del comune di Lugo. L’ambulatorio è situato in viale Masi 22 al primo piano, nello stesso edificio che ospita il Cup.L’ambulatorio sarà aperto lunedì, mercoledì e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ed eccoci alla presentazione delle nostre nuove attività e collaborazioni! ?Ingresso libero: il ricavato sarà devoluto alle nostre attività. È gradita la conferma della partecipazione per la preziosa e sempre valida organizzazione da parte del CIOFS Vareseciofs - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo ambulatorio oculistico all'Ospedale Buzzi di Milano - Un nuovo ambulatorio oculistico all'Ospedale Buzzi di Milano, donato all'Asst Fatebenefratelli Sacco dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Segnala ansa.it
Campus Bio-Medico, nuovo Ambulatorio Open per i sarcomi - Medico di Roma il nuovo Ambulatorio Open per i sarcomi, un servizio pensato per facilitare l’accesso dei pazienti a visite chirurgiche specialistiche ed esami mirati. Riporta rainews.it
All’ospedale Murri di Fermo nuove assunzioni, parte l’ambulatorio di ’Accessi Vascolari’ - Fermo, 21 settembre 2025 – All’unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Murri di Fermo parte l’ambulatorio di Accessi Vascolari. Lo riporta ilrestodelcarlino.it