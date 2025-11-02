Parma sarà sempre antifascista

Il presidio antifascista a Parma ha visto una grande partecipazione. In piazza della Pace, nel nome della medaglia d’oro alla Resistenza della città, diverse forze politiche e autorità si sono radunate per ripudiare fermamente i cori fascisti che un gruppo di giovani appartenenti a Gioventù. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Io non amo la retorica antifascista. Ma ci sono dei momenti in cui bisogna ricordare cosa è successo nel passato e quale è la vera Parma. Non possiamo permettere che in Italia si pensi che noi siamo solo quelli che cantano gli inni del regime che fu. - facebook.com Vai su Facebook

Cori fascisti a Parma, il presidio di protesta: “Inaccettabile il ritorno di certi canti” - “Dimostriamo che Parma è, e sarà sempre, antifascista” è lo slogan che ha invitato la società civile a partecipare. Lo riporta msn.com

Cori fascisti, un migliaio a Parma al nuovo presidio - "Dimostriamo che Parma è, e sarà sempre, antifascista" lo slogan che ha riunito partiti, collettivi e società civile davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace. Segnala ansa.it

"Parma è e sarà sempre antifascista", in tantissimi davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace - Foto - Presidio di protesta davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace, indetto dal collettivo Azione Antifascista. Lo riporta gazzettadiparma.it