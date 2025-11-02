Parma nuovo presidio dopo i cori nella sede di FdI | E’ e sarà sempre antifascista

“Dimostreremo che Parma è, e sarà sempre, antifascista”. Questo lo slogan che riecheggia a Parma dove si sono riuniti partiti, collettivi e società civile in protesta dopo il caso dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia. In presidio davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace, si conta circa un migliaio di manifestanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Parma, nuovo presidio dopo i cori nella sede di FdI: “E’ e sarà sempre antifascista”

