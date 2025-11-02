Parma nuovo presidio dopo i cori nella sede di FdI | E’ e sarà sempre antifascista

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dimostreremo che Parma è, e sarà sempre, antifascista”. Questo lo slogan che riecheggia a Parma dove si sono riuniti partiti, collettivi e società civile in protesta dopo il caso dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia. In presidio davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace, si conta circa un migliaio di manifestanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

parma nuovo presidio dopo i cori nella sede di fdi e8217 e sar224 sempre antifascista

© Ildifforme.it - Parma, nuovo presidio dopo i cori nella sede di FdI: “E’ e sarà sempre antifascista”

Altre letture consigliate

parma nuovo presidio dopoCori fascisti, domani un nuovo presidio a Parma - Dopo il presidio di protesta indetto ieri dal collettivo Azione Antifascista nei pressi della sede di Fratelli d’Italia a Parma, dove la sera del 28 ottobre (anniversario della marcia su Roma) un grup ... Da gazzettadiparma.it

Cori fascisti nella sede di Fdi, proteste contro Gioventù Nazionale: “Parma è e sarà sempre antifascista” - Nuovo presidio antifascista a pochi metri dalla sede di Fratelli d'Italia e di Gioventù Nazionale a Parma, dove un gruppo di giovani ha cantato cori fascisti ... Riporta fanpage.it

parma nuovo presidio dopoCori fascisti, un migliaio a Parma al nuovo presidio - "Dimostriamo che Parma è, e sarà sempre, antifascista" lo slogan che ha riun ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Nuovo Presidio Dopo