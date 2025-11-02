Parma è e sarà sempre antifascista presidio dopo i cori per il duce nella sede di FdI
Un migliaio con Anpi, Libera, Arci, Pd, Avs e altre sigle. Il sindaco Guerra: “La città respinge con forza quel che è accaduto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Io non amo la retorica antifascista. Ma ci sono dei momenti in cui bisogna ricordare cosa è successo nel passato e quale è la vera Parma. Non possiamo permettere che in Italia si pensi che noi siamo solo quelli che cantano gli inni del regime che fu.