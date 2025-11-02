Parma è e sarà sempre antifascista in mille al presidio dopo i cori per il duce nella sede di FdI

La manifestazione di Anpi, Libera, Arci, Pd, Avs e altre sigle. Il sindaco Guerra: “La città respinge con forza quel che è accaduto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

