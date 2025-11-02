Parma-Bologna LE ULTIME | Ballottaggio Ndyaie-Valenti torna Løvik
L'anno scorso il campionato del Parma svoltò nel derby. Era la prima di Cristian Chivu sulla panchina crociata, il rumeno debuttò con un 2-0 in casa che convinse tutti e cambiò direzione alla stagione che, fino a lì, sembrava segnata. Che il precedente sia di buon auspicio anche per Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Giovanni Ayroldi designato come arbitro nella 10 giornata di Serie A: #fiorentina - #lecce Dom 02/11 ? 15.00 ••• Vito Mastrodonato designato come primo assistente nella 10 giornata di Serie A: #parma - #bologna Dom 02/11 ? 18.00
Bologna, quali saranno le prossime mosse di Italiano? Ecco le ultime novità in vista del derby contro il Parma - Bologna: ballottaggio in difesa per il derby, Orsolini pronto a tornare in attacco Nonostante i cambiamenti negli interpreti, l’equilibrio difensivo del Bologna rimane un punto fermo. calcionews24.com scrive
Bologna, Freuler inamovibile a centrocampo: Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo. C’è un grande favorito fra i rossoblù - Ma Italiano è chiamato a sciogliere le riserve per ritrovare i tre punti e rilanciarsi. Da calcionews24.com
Italiano in panchina per Parma-Bologna? Dipende dalla pioggia - Il tecnico dei rossoblù è stato dimesso da pochi giorni dall'ospedale per una polmonite, le condizioni meteo potrebbero impedirgli di seguire la squadra da vicino ... Riporta corrieredellosport.it