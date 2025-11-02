Parma-Bologna LE ULTIME | Ballottaggio Ndyaie-Valenti torna Løvik

L'anno scorso il campionato del Parma svoltò nel derby. Era la prima di Cristian Chivu sulla panchina crociata, il rumeno debuttò con un 2-0 in casa che convinse tutti e cambiò direzione alla stagione che, fino a lì, sembrava segnata. Che il precedente sia di buon auspicio anche per Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it