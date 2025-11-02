Parma Bologna derby emiliano da record! Bernabé entra nella storia con il suo gol | è sul podio dei più veloci in Serie A Ecco la classifica

Parma Bologna, Bernabé entra nella storia con il suo gol: dopo 13 secondi è sul podio dei più veloci in Serie A. Ecco le prime tre posizioni Un lampo, un guizzo, un record. Adrián Bernabé, fantasista spagnolo classe 2001 del Parma, ha impiegato appena 13 secondi per lasciare il segno nel derby emiliano contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma Bologna, derby emiliano da record! Bernabé entra nella storia con il suo gol: è sul podio dei più veloci in Serie A. Ecco la classifica

Serie A, Parma-Bologna 1-3: doppietta di Castro, gol di Bernabé e Miranda Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie-a-decima-giornata-2025-partite-highlights - facebook.com Vai su Facebook

Parma-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #ParmaBologna - X Vai su X

Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. Si legge su sport.sky.it

Serie A: il Bologna vince 3-1 il derby contro il Parma, Castro decide il match. La classifica aggiornata - Con questi tre punti il Bologna aggancia momentaneamente il Milan al quarto posto, in attesa del match dei rossoneri contro la Roma. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Parma – Bologna 1-3 cronaca e highlights: doppietta Castro e siluro di Miranda, i rossoblù vincono il derby! – VIDEO - Bologna cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Scrive generationsport.it