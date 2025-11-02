Parma-Bologna 1-3 LE PAGELLE | Bernabé unica luce
Ecco le pagelle di Parma-Bologna 1-3.Suzuki 5 - Decisivo nel primo tempo con una super parata su Castro, nel secondo penalizzato da un malinteso (un altro dopo quello di Roma) con Keita in occasione del secondo gol di Castro. Qualche altra uscita a vuoto che macchia ulteriormente la sua prova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Serie A, in campo Milan-Roma, sfida per la vetta Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calc - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #ParmaBologna - X Vai su X
Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. Lo riporta sport.sky.it
Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro risolve il derby con una doppietta - Decisivo il rosso a Ordoñez, nel finale a segno anche Miranda con un super gol ... Riporta msn.com
Doppietta di Castro e Miranda trascinano il Bologna: Parma sconfitto con un uomo in meno - Eppure, al Tardini passano appena tredici secondi e gli uomini di Cuesta passano in vantaggio con Bernabé, che raccoglie il pal ... Si legge su corrieredellosport.it