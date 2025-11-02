Parma-Bologna 1-3 Castro guida la rimonta rossoblù

Parma, 2 novembre 2025 - Il Bologna vince il derby dell'Emilia, Parma al tappeto. Finisce 1-3: avanti i ducali con Bernabè, i rossoblù la ribaltano con la doppietta di Castro e la rete di Miranda. In mezzo l'espulsione di Ordonez. Primo tempo emozionante. Cuesta sceglie Benedyczak in attacco al fianco di Pellegrino con Cutrone che parte dalla panchina, Italiano sceglie Odgaard a supporto di Castro con Rowe che fa rifiatare Cambiaghi. Avvio shock del Bologna che va sotto dopo tredici secondi: Benedyczak evita Lucumi e lascia la palla a disposizione di Bernabè che con il destro batte Skorupski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parma-Bologna 1-3, Castro guida la rimonta rossoblù

