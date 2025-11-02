Parma-Bologna 1-1 | Castro anticipa Estevez e fa pari

Parmatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anno scorso il campionato del Parma svoltò nel derby. Era la prima di Cristian Chivu sulla panchina crociata, il rumeno debuttò con un 2-0 in casa che convinse tutti e cambiò direzione alla stagione che, fino a lì, sembrava segnata. Che il precedente sia di buon auspicio anche per Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma bologna 1 1Parma-Bologna LIVE 1-1: la sblocca Bernabé, pareggia subito Castro - L'esterno di Bologna si invola verso la porta del Parma dopo un grande assist di Castro. Lo riporta msn.com

parma bologna 1 1Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: fiducia a Pellegrino, Orsolini e Castro tornano dal 1' - A Pescara è leggenda, basti pensare che la stazione dei treni fu inaugurata alla sua presenza. msn.com scrive

Pronti, via: gol di Bernabè dopo 13'' - 1' Parma-Bologna 1-0 - 1' Lancio lungo di Suzuki, spizzata di testa, palla a Bernabè che manca la semirovesciata. Riporta gazzettadiparma.it

