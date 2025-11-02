Paris Saint Germain-Bayern Monaco Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Primo stop stagionale per i bavaresi?

Dopo 3 giornate della fase a girone di Champions League ci sono 5 squadre a punteggio pieno e due di queste sono Paris Saint Germain e Bayern Monaco, in testa nei rispettivi campionati. La squadra di Luis Enrique ha faticato tantissimo per avere ragione di un coriaceo Nizza, e c’è voluto il guizzo in pieno recupero di Ramos per piegare gli Aiglons. Un successo che permette di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

