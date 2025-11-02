Parigi Sinner vince il trofeo Masters 1000 e torna in cima all’ATP | Una cosa enorme

Parigi, 2 novembre 2025 – Jannik Sinner trionfa nell’Atp Masters 1000 di Parigi e torna numero 1 del mondo. L’azzurro oggi 2 novembre 2025 in finale batte il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (7-4) e riconquista il primo posto nel ranking Atp superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Jannik liquida la pratica in 1h52? e fa anche un regalo al connazionale Lorenzo Musetti, che con il ko dell’attuale numero 8 può continuare a sperare nella qualificazione alle Atp Finals di Torino, il ‘torneo dei maestri’ che chiuderà la stagione. Il match. Jannik parte alla grande, sfrutta la tensione dell’avversario e piazza subito il primo break. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Doppio colpo per Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi - facebook.com Vai su Facebook

Tennis, #Sinner perfetto contro #Zverev: finale a Parigi Con una prestazione accademica Sinner supera l'ostacolo Alexander Zverev e si qualifica, per la prima volta in carriera, per la finale del Masters 1000 di #Parigi. L'altoatesino liquida il tedesco con un n - X Vai su X

Sinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero - Jannik si è laureato campione nell'ultimo Masters 1000 stagionale e ha alzato al cielo un premio che porta la firma di un suo connazionale ... msn.com scrive

Quanti soldi guadagna chi vince a Parigi tra Sinner e Auger Aliassime: tutto sul montepremi - La vittoria del torneo, il numero 1 al mondo e un ricco premio: tutto in palio nella finale del Masters 1000 di Parigi. Come scrive corrieredellumbria.it

Jannik Sinner vince il Paris Masters e torna numero 1 del ranking, battuto Felix Auger-Aliassime in finale · Tennis ATP - Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno del ranking ATP superando Carlos Alcaraz. Secondo olympics.com