Parigi il trionfo di Sinner | batte Auger Aliassime e torna n 1 al mondo? | Ma ora il primato durerà solo 7 giorni | ecco perché

Il campione azzurro vince contro il canadese con 6-4,.7-6. Tra una settimana riparte la sfida per il primo posto al mondo con lo spagnolo Alcaraz alle Atp Finals di Torino . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Parigi, il trionfo di Sinner: batte Auger Aliassime e torna n. 1 al mondo? | Ma ora il primato durerà solo 7 giorni: ecco perché

DI NUOVO N.1 Con il trionfo al Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner si riprende la vetta del ranking ai danni di Carlos Alcaraz: l’azzurro batte Auger-Aliassime 6-4 7-6 - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO Sinner-Auger Aliassime 2-0, ATP Parigi 2025: highlights e sintesi di una finale combattuta - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha così conquistato il trofeo nella capitale ... Lo riporta oasport.it

Jannik Sinner torna numero uno al mondo: trionfo al Masters 1000 di Parigi - Aliassime in finale l’azzurro è tornato in vetta al ranking ATP, proprio come nel giugno 2024 dopo il Roland Garros ... Riporta calciomagazine.net

Sinner torna numero 1 al mondo: batte Aliassime in 2 set e vince l'Atp Masters 1000 di Parigi - "È una cosa enorme", ha detto Jannik che una settimana fa aveva trionfato a Vienna ... Si legge su today.it