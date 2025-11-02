Parigi il trionfo di Sinner | batte Auger Aliassime e torna n 1 al mondo? | E alle Atp Finals di Torino si riapre la sfida con Alcaraz

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

parigi il trionfo di sinner batte auger aliassime e torna n 1 al mondo e alle atp finals di torino si riapre la sfida con alcaraz

© Xml2.corriere.it - Parigi, il trionfo di Sinner: batte Auger Aliassime e torna n. 1 al mondo? | E alle Atp Finals di Torino si riapre la sfida con Alcaraz

Leggi anche questi approfondimenti

Masters 1000 di Parigi, Sinner trionfa e torna numero uno al mondo - 6) e scavalca Alcaraz in vetta alla classifica Atp. Da msn.com

Sinner trionfa a Parigi-Bercy e torna sul tetto del mondo - L’azzurro parte fortissimo nella finale del Masters 1000 francese contro Félix Auger- Riporta altoadige.it

Jannik Sinner straripante trionfa per la prima volta a Parigi: è di nuovo il numero 1 al mondo - Aliassime ma festeggia la gioia più bella: scavalca Carlos Alcaraz ed è di nuovo il ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi Trionfo Sinner Batte