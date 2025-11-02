Parigi 2025 p 5 | Sinner sempre più in alto!

Jannik Sinner firma una prestazione assoluta: travolge Alexander Zverev 6-0 6-1 e vola in finale del Masters 1000, sempre più vicino al numero 1 del ranking mondiale. Una partita perfetta, chiusa in appena 62 minuti, contro un avversario apparso stanco dopo la battaglia con Medvedev — ma il dominio dell’azzurro è totale. Ne parliamo in diretta su TennisMania, oggi alle 9:00 sul canale YouTube di OA Sport. Analisi del match Le statistiche della semifinale Le prospettive per la finale con Auger-Aliassime e la corsa al n.1 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere la diretta! #Sinner #TennisMania #OASport #Zverev #AugerAliassime#Masters1000 #SinnerZverev #TennisItalia #SinnerFinale #Numero1. 🔗 Leggi su Oasport.it

