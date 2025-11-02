La Valle del Seveso ha già trovato i suoi protagonisti per il futuro "verde" dell’asse naturale lungo il fiume: si tratta dei 900 studenti, tra bambini, ragazzi e adolescenti, che disegneranno e che progetteranno la Mascotte e il Logo ufficiali del nuovo " Parco Fluviale del Seveso ", partecipando al concorso creativo promosso dal "Laboratorio Parco Fluviale della Valle del Seveso". In totale, sono 45 le classi delle scuole primarie e degli istituti superiori di Seveso, Paderno Dugnano, Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino che hanno iniziato il percorso per realizzare i due simboli del futuro "Parco", voluti dal "Laboratorio" con il sostegno di "UniAbita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco fluviale. Gli studenti realizzano il logo