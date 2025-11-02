Parco fluviale Gli studenti realizzano il logo
La Valle del Seveso ha già trovato i suoi protagonisti per il futuro "verde" dell’asse naturale lungo il fiume: si tratta dei 900 studenti, tra bambini, ragazzi e adolescenti, che disegneranno e che progetteranno la Mascotte e il Logo ufficiali del nuovo " Parco Fluviale del Seveso ", partecipando al concorso creativo promosso dal "Laboratorio Parco Fluviale della Valle del Seveso". In totale, sono 45 le classi delle scuole primarie e degli istituti superiori di Seveso, Paderno Dugnano, Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino che hanno iniziato il percorso per realizzare i due simboli del futuro "Parco", voluti dal "Laboratorio" con il sostegno di "UniAbita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
W?W! in bici sui sentieri del Parco Fluviale! Sabato 15 novembre 2025, ritrovo ore 11.30 a Palazzo Bertello, Borgo San Dalmazzo. Partenza ore 12.30 - Partecipazione aperta a tutti, evento NON competitivo. INFO e ISCRIZIONI: 338 535470 (Marco) WOW! Vai su Facebook
Ecco il primo parco di affaccio fluviale: una terrazza sul Tevere a Roma - Realizzato in un anno con un finanziamento di 800mila euro, il nuovo parco ... Si legge su fanpage.it
Pistoia, gli studenti in visita didattica nel parco per fare esperimenti scientifici - Il prossimo anno il ciclo di visite didattiche sarà riproposto a tutte le scuole della provincia ... lanazione.it scrive
Il laboratorio per il Parco fluviale Seveso - Nasce il Laboratorio Parco Fluviale e Territoriale del Seveso, il gruppo di lavoro dell’associazione Amici del Parco Nord, per informare i cittadini sulla grande sfida del Parco Fluviale del Seveso. Lo riporta ilgiorno.it