Parcheggi per residenti il sorteggio slitta a dicembre | ma Rapinese promette un posto a chi non ne ha

Quicomo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I comaschi che hanno presentato domanda per ottenere l’abbonamento agevolato alla sosta blu o gialla dovranno attendere ancora: il sorteggio, inizialmente previsto per il 14 ottobre e poi spostato al 7 novembre, è stato ulteriormente posticipato al 10 dicembre. La comunicazione ufficiale è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

