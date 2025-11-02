Mentre in Italia il Ponte sullo Stretto resta appeso agli umori e alle scartoffie della Corte dei Conti, nel resto del mondo Webuild (capofila italiana con il 45% del consorzio che realizzerà la grande opera) costruisce ponti veri. E lo fa da protagonista, con opere che sono diventate simboli di progresso e ingegno umano. Il Third Bosphorus Bridge di Istanbul, lungo più di due chilometri e tra i più grandi ponti sospesi al mondo, unisce Europa e Asia con una leggerezza ingegneristica che sfida le correnti del Bosforo. In Romania Webuild ha realizzato il Ponte di Braila sul Danubio con una campata di 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paradosso Webuild campione all’estero mentre l’Italia la blocca sul Ponte