Paperdi Juvecaserta ritorno al successo | vittoria in scioltezza contro la neopromossa | FOTO
Ritorna immediatamente al successo la Paperdi Juvecaserta 2021, che passa sul campo di Pistoia superando il Consorzio Leonardo Dany Quarrata con il punteggio di 79-66 al termine di un confronto prima dominato e, poi, controllato dai bianconeri di coach Lardo che non hanno mai dato l’impressione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
