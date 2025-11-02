Papa | nessuno si perdaGesù chiama tutti

12.25 "Nessuno sia perso per sempre. Ciascuno abbia suo posto in sua unicità".Così il Papa all'Angelus nel giorno dei Morti. "La visita al cimitero, dove il silenzio interrompe la frenesia del fare,sia un invito alla memoria e all'attesa". I cristiani "hanno la speranza che nessuno andrà perduto" e "persino chi nessuno ricorda appare nella sua dignità. Non restiamo nel passato, nelle lacrime della nostalgia. La voce di Gesù viene dal futuro e ci chiama per nome". Nel pomeriggio il Papa presiede la Messa al cimitero monumentale del Verano a Roma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

