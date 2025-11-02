Le ultime due vittime sono un padre e la figlia di 17 anni. In totale cinque morti. Una valanga ha fatto precipitare in tragedia la scalata alla cima dell'Ortles, sabato 1 novembre. La slavina ha travolto una cordata di turisti tedeschi sulla parete Nord. Questa mattina, domenica 2 novembre, la montagna circondata dalla nebbia in quota ha restituito i corpi degli ultimi due dispersi: prima di venire investiti dalla massa di neve e ghiaccio papà e figlia avevano lanciato l'allarme per i compagni illesi. La valanga di Ognissanti aveva travolto diverse cordate sulla Cima Vertana, gruppo altoatesino dell'Ortles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papà e figlia di 17 anni travolti e uccisi dalla valanga di Ognissanti sull’Ortles: “Hanno lanciato l’allarme, poi la tragedia”