?Papà e figlia 17enne trovati morti sotto la valanga sull?Ortles Sale a 5 il bilancio delle vittime

Ilgazzettino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BOLZANO - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. Una valanga di vaste dimensioni ha travolto due gruppi di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

