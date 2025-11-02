?Papà e figlia 17enne trovati morti sotto la valanga sull?Ortles Sale a 5 il bilancio delle vittime

BOLZANO - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. Una valanga di vaste dimensioni ha travolto due gruppi di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ?Papà e figlia 17enne trovati morti sotto la valanga sull?Ortles. Sale a 5 il bilancio delle vittime

Radio1 Rai. . #Valanga sull'#Ortles. Trovati morti i 2 scialpinisti tedeschi dispersi da ieri vicino alla Cima Vertana a circa 3.200 metri di quota. Sono padre e figlia 17enne; erano insieme al gruppo trovolto. Diventano così 5 le vittime della slavina. 2 le persone - facebook.com Vai su Facebook

