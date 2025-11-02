Papà ci picchiava scappavamo per chiedere aiuto arrivava la polizia ma mamma non denunciava Ho avuto due aborti | il racconto di Karina Cascella

Nel salotto di “ Verissimo”, ieri sabato 1 novembre, Karina Cascella ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita e il desiderio di diventare di nuovo mamma. Inoltre ha confessato di aver avuto due aborti spontanei negli scorsi anni. “Conosco bene l’importanza delle sorelle ed è anche per questo che credevo che fosse importante per mia figlia Ginevra avere un fratello o una sorella”, ha detto la Cascella. Karina Cascella sta da nove anni con Max Colombo: “Con Max desideravo un secondo figlio e ci abbiamo provato. Ci siamo anche riusciti perché la prima gravidanza l’ho avuta nel 2019, ma ho perso il bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it